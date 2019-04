Samsung stelt lancering opvouwbare telefoon uit

Samsung stelt de lancering van zijn opvouwbare telefoon uit. Dat heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf bekendgemaakt, nadat recensenten vorige week melding hadden gemaakt van problemen met test-exemplaren.De Galaxy Fold, Samsungs eerste opvouwbare toestel, had volgens planning komende vrijdag in de winkels in de Verenigde Staten moeten liggen. Een week later zou Europa hebben moeten volgen.De lancering is nu uitgesteld om aanpassingen aan het scherm te verrichten. Een nieuwe datum wordt binnen een paar weken bekend.BeschermlaagMet het toestel, dat bijna 2000 euro gaat kosten, probeert Samsung na het debacle met de Galaxy Note 7 weer prestige op te bouwen. Maar verschillende journalisten die een recensie-exemplaar van het toestel kregen, hadden kritiek.Zo vernielden meerdere recensenten de telefoon onbedoeld omdat ze de plastic bovenlaag weghaalden, zoals bij reguliere smartphones wel mag. Daarover zei Samsung in een reactie dat het klanten duidelijke waarschuwingen zou gaan meegeven. Maar ook door andere oorzaken bleken Fold-schermen kapot te gaan.Het bedrijf zegt nu dat gebleken is dat er problemen zijn met de scharniertjes die de telefoon open en dicht doen. Samsung gaat op zoek naar manieren om het scherm beter te beschermen.