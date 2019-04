Vreemde man staat onder de douche

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie een vreemde man onder de douche vandaan gehaald bij een woning in Schiedam. Dit meldt de politie maandag.



De politie kreeg rond 02.30 uur een melding dat er een vreemde man voor de deur van een woning stond die niet weg wilde gaan. Agenten die ter plaatse een kijkje kwamen nemen zagen de man niet meer voor de deur staan.



Deze was inmiddels de woning al binnen gegaan en bleek onder de douche te staan. De agenten hebben de man vervolgens onder de douche vandaan gehaald en hem naar zijn eigen woning begeleid.

Reacties

23-04-2019 10:34:07 Mamsie

Zo, dát zal een wild feestje geweest zijn!

23-04-2019 11:32:12 venzje

Ook vreemde mannen willen wel eens douchen, daar is niks vreemds aan. Maar naar ik begrijp stond deze vreemde man niet onder zijn eigen douche.

23-04-2019 12:02:24 stora

@venzje , dus de titel zou moeten zijn: man staat onder vreemde douche.

23-04-2019 12:09:34 allone

@stora :

Maar ja, vreemd of niet, zolang er water uit de vreemde douchekop komt...



23-04-2019 12:20:55 botte bijl

een vreemde titel boven een vreemd verhaal dus

23-04-2019 12:33:56 venzje

@stora : Mwah, of je nou onder een vreemde of een heel gewone douche staat, nat word je toch.

23-04-2019 12:54:35 De Paus

S

23-04-2019 13:26:05 botte bijl

@venzje :

onder een vreemde douche hoef je misschien niet te betalen voor water en energie, de shampoo heeft een ander gekocht en je hoeft ook de handdoek niet op te ruimen en te wassen onder een vreemde douche hoef je misschien niet te betalen voor water en energie, de shampoo heeft een ander gekocht en je hoeft ook de handdoek niet op te ruimen en te wassen

