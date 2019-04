Kleinste jongetje ter wereld mag uit het ziekenhuis

Zijn mama was net 24 weken zwanger toen hij geboren werd. Hij woog niet meer dan een appeltje. 22 centimetertjes lang en nog geen 300 gram.Na een paar maanden mocht dit wondertje uit Japan naar huis. Je gelooft bijna niet hoe dit jongetje er vandaag uitziet. De wonderen zijn de wereld echt nog niet uit.De moeder van de kleine Ryusuke Sekiya was dan ook nog maar goed 24 weken zwanger toen ze op 1 oktober vorig jaar beviel in Japan. Een half jaar later is de jongen voldoende aangesterkt om naar huis te mogen.Dit weekend mag Ryusuke Sekiya het ziekenhuis eindelijk verlaten. Waar hij bij zijn geboorte maar 22 centimeter groot was en amper 258 gram woog, is zijn gewicht volgens zijn arts inmiddels gestegen tot meer dan 3 kilo.“Toen hij werd geboren, was hij zo klein”, vertelt zijn moeder Toshiko, die met een spoedkeizersnede beviel omdat ze last had van een hoge bloeddruk. “Het leek alsof een aanraking hem kon breken. Nu drinkt hij melk en kunnen we hem in bad doen.”Aanvankelijk waren die laatste dingen niet evident. Ryusuke werd eerst met buisjes gevoed en het personeel op de afdeling neonatale intensieve zorg van het kinderziekenhuis van Nagano gebruikte wattenstaafjes om af en toe een beetje moedermelk op zijn lipjes aan te brengen. Dat is intussen gelukkig achter de rug.Ryusuke is het lichtste babyjongetje ter wereld dat zijn geboorte overleefde. De vorige recordhouder kwam ook uit Japan en had een geboortegewicht van 268 gram. Die jongen werd net als Ryusuke vorig jaar geboren en mocht in februari al naar huis.Het kleinste meisje kwam dan weer uit Duitsland en woog bij haar geboorte in 2015 amper 252 gram, volgens een overzicht van de University of Iowa.