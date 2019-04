Bezoekadvies Keukenhof: Blijf weg.

Het bloemenpark de Keukenhof is zo vol dat bezoekers beter weg kunnen blijven, zo waarschuwt de internationale trekpleister in Lisse. Op het parkeerterrein kan er geen auto meer bij en de aanvoerwegen zijn dichtgeslibt. Het park heeft inmiddels ook voor de paasdagen een ‘negatief bezoekadvies’ afgegeven.



Wie van plan was tijdens de paasdagen Keukenhof te bezoeken, kan beter uitwijken naar een andere dag. ,,Tijdens de paasdagen is het bijzonder druk in de Bollenstreek en in Keukenhof. Door het mooie weer is er ook veel strandverkeer. We adviseren om een andere dag te kiezen voor een bezoek aan het park’’, meldt het bloemenpark in Lisse op Twitter.

Reacties

21-04-2019 18:20:57 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.847

OTindex: 1.755

Dat is een luxe, als je kan melden dat de bezoekers wegblijven.

21-04-2019 18:34:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.666

OTindex: 69.163

bomen het bos mensen de tulpen niet meer zien. @stora : volgens mij kan je daar door demensen de tulpen niet meer zien.

21-04-2019 18:37:17 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.162

OTindex: 12.275

S ben ik tevens woordvoerder voor de NVBE (de Nederlande Vereniging van Bordeelhuizen Exploitanten). In die hoedanigheid moet ik melden dat de mensen die deze Paasdagen even gezellig de Walletjes in Amsterdam willen bezoeken, beter kunnen wegblijven. We hebben klanten genoeg en de wachttijden kunnen enorm oplopen. Tot zover deze mededeling uit Vaticaanstad. Als Pausben ik tevens woordvoerder voor de NVBE (de Nederlande Vereniging van Bordeelhuizen Exploitanten). In die hoedanigheid moet ik melden dat de mensen die deze Paasdagen even gezellig de Walletjes in Amsterdam willen bezoeken, beter kunnen wegblijven. We hebben klanten genoeg en de wachttijden kunnen enorm oplopen. Tot zover deze mededeling uit Vaticaanstad.

