Uil voedt eendje op alsof het haar eigen kroost is

Moederliefde kent geen grenzen. Dat moet ook Laurie Wolf gedacht hebben. Ze ontdekte in haar tuin in Florida het nest van een uil. Toen ze naar het nestje ging kijken zag ze dat de uil helemaal geen uilenjong had, maar een eendenjong.Het lijkt misschien een verhaal uit een kinderboek, maar de amateurfotografe legde de bizarre relatie vast in haar tuin in Florida. Wolf dacht oorspronkelijk dat de steenuil haar eigen kuiken had uitgebroed. Maar bij nader onderzoek bleek dat het gele schattige kuikentje geen uil was, maar een eendje.De steenuil zorgde voor het kuiken alsof het haar eigen jong was. “Ze zaten gewoon naast elkaar”, zei Wolf tegen National Geographic, “Ik kan het tot op de dag van vandaag niet geloven. Het is ongelofelijk.”De natuurliefhebster was bezorgd dat de roofvogel de eend misschien zou opeten, als die in de gaten kreeg dat ze niet van dezelfde soort waren. Daarom nam Wolf contact op met een vogelexpert die haar vermoeden bevestigde.Een lokaal natuurreservaat stemde ermee in om voor de babyvogel te zorgen als ze het kon vangen. Net toen ze met haar man een poging deed dit te doen, sprong het uit het vogelnest en kroop het naar een nabijgelegen vijver. Sindsdien heeft ze het eendje niet meer gezien.