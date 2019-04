Google Maps verborg wél zijn gezicht, maar niet zijn penis

Altijd leuk wanneer een wagen van Google Street View voorbijrijdt. Da’s natuurlijk hét moment om iets geks te doen.En da’s exact wat onderstaande kerel uit Liverpool deed. Tot voor kort zouden er van hem nogal ‘unieke beelden’ op Google Street View te vinden geweest zijn.Zijn gezicht werd, zoals gebruikelijk, onherkenbaar gemaakt. Maar de man had voor de lol ook zijn ‘mannelijkheid’ bovengehaald. En dat detail waren ze bij Google vergeten te verbergen. Kijk maar!Wie echter nu nog een virtueel bezoekje brengt aan de plek, zal de man niet meer zien. Vermoedelijk heeft Google bewust ingegrepen, want van de man en zijn hond is geen spoor meer te bekennen. Of de man nog elders heeft kunnen (of zal) toeslaan, is nog niet geweten.