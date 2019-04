Vuilniswagenchauffeur voorkomt ongeluk door wegblokkade bij gekantelde caravan A9

HEERHUGOWAARD - Op de A9 richting Alkmaar is zaterdag even na 13.00 uur een auto met caravan gekanteld. Daardoor konden automobilisten zo'n anderhalf uur langs alleen op de vluchtstrook langs het ongeluk.Dankzij een alerte vrachtwagenchauffeur kon een groter ongeluk worden voorkomen. De chauffeur blokkeerde met zijn wagen de twee rijstroken waar de gekantelde caravan op was gekomen, zodat andere auto's niet tegen de pechvogel aan zouden rijden.Even na 14.30 uur was de caravan door een berger van de weg gehaald. Daardoor kon de weg weer open.