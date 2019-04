Man zeilt als eerste blinde de Stille Oceaan over

Het is een blinde zeiler gelukt om de Stille Oceaan over te steken. Hij deed er twee maanden over en kreeg hulp van een navigator die wel kan zien.Zeiler Mitsuhiro Iwamoto vertrok op 24 februari vanuit San Diego. Vandaag kwam hij na 14.000 kilometer aan in de haven van Iwaki in Japan. "Ik gaf niet op en maakte mijn droom waar. Ik ben de gelukkigste man op aarde", reageerde Iwamoto tegen The Japan Times.Volgens de Japanse blindzeilvereniging is de 52-jarige zeiler de eerste blinde die in een keer de Stille Oceaan overzeilt. Iwamoto bestuurde de zeilboot terwijl zijn navigator Doug Smith hem aanwijzingen gaf. De Japanner werd op zijn zestiende blind.