21-04-2019 10:10:45

Als de jongen 13 is, zou zijn zus 14 of 15 kunnen zijn.Ik weet niet waarom haar leeftijd niet vermeld wordt, en de zijne wel?Toen ik 15 was, was ik ook alleen thuis terwijl de rest van de familie op vakantie was, 2 weken Oosternrijk, niet 1 dagje Duitsland. Alleen is er toen geen brand uitgebrokenEr staat ook niet in wat voor instelling de andere zus woont en waarom. Dus wat valt er nog over te zeggen?Onverantwoordelijk, of gewoon pech?