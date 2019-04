Fan van Benfica reist naar verkeerde Frankfurt

Een fan van het Portugese Benfica heeft de Europa League-wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Benfica moeten missen. De man trok zelf richting Duitsland, maar had niet door dat hij naar het verkeerde Frankfurt aan het reizen was.Normaal gezien moest de voetbalsupporter Frankfurt Am Main (centraal in Duitsland, waar Eintracht Frankfurt zijn wedstrijden speelt) bereiken. Hij trok echter naar het kleinere Frankfurt (Oder) nabij de Poolse grens. Extra pijnlijk, om Frankfurt Oder te bereiken, kwam hij praktisch langs het grotere Frankfurt. Zijn fout kwam aan het licht doordat de man zijn avontuur op Instagram Stories zette. Velen waarschuwden de man voor zijn fout. Het kwaad was echter geschied. Zo belandde hij dus op een kleine 600 kilometer van de plaats waar hij normaal gezien moest zijn. Een geluk bij een ongeluk: de man is een live ontgoocheling gespaard gebleven. Benfica verloor met 2-0 bij Frankfurt en werd uit de Europa League geknikkerd.