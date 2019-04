Helft van Britse leraren koopt spullen en kleren voor arme leerlingen

Britse leraren kopen van hun eigen geld massaal spullen voor arme leerlingen in hun klas. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de docenten dat weleens doen. Het gaat dan vooral om eten, kleren en zelfs verzorgingsproducten.



Het onderzoek werd uitgevoerd onder 4300 docenten. Docenten geven aan geregeld ontbijt te kopen voor kinderen die nog niets gegeten hadden sinds de lunch op school van de vorige dag.



Maar daar blijft het niet bij. Ook schoolboeken worden gekocht door docenten zelf, en er worden spullen voor in de klas betaald uit eigen portemonnee. Potloden, pennen, scharen en lijm, alles wordt aangeschaft. Eén leraar heeft de afgelopen jaren zelfs 5000 pond (5700 euro) uit eigen zak betaald.



Vele docenten reageren vol emotie in het onderzoek. "We zullen heel binnenkort geen les meer kunnen geven, tenzij we het zelf betalen." En een ander: "Als ik mijn lessen soepel wil laten verlopen, moet ik zelf spullen kopen die er niet zijn of op raken."



Het ministerie van onderwijs zegt te weten van de financiële moeilijkheden van de scholen en zegt er alles aan te doen om de problemen op te lossen.



Uit een analyse van een onafhankelijk instituut blijkt inderdaad dat de overheid de afgelopen negen jaar 8 procent minder geld per kind heeft uitgegeven.



Een woordvoerder van het ministerie reageert in The Guardian: "De staatssecretaris heeft gezegd dat hij er bij de volgende budgetten voor wil zorgen dat leraren voldoende middelen hebben om fantastisch onderwijs te geven."

20-04-2019 16:18:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.424

OTindex: 69.750



Maar de Pomp and Circumstance zal gehandhaafd blijven. Engeland gaat een derdewereldland worden, vrees ik.Maar de Pomp and Circumstance zal gehandhaafd blijven.

20-04-2019 17:10:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.988

OTindex: 30.873

zo ver is GB nu al heen, en dan vallen de EU-subsidies ook nog weg met de Brexit

