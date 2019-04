200.000 bijen op dak Notre-Dame hebben brand overleefd.

De drie bijenkasten – met elk zo’n 60.000 bijen – werden in 2013 op het dak van de sacristie geplaatst om bij te dragen aan de biodiversiteit in Parijs. De diertjes, die een eigen pagina op de website van de Notre-Dame hebben, zijn van een soort die als belangrijkste eigenschap heeft dat ze goedaardig zijn, een belangrijke eigenschap in de stad.



,,Ze zijn in leven’’, zei de imker tegen lokale media. ,,Ik dacht eerst dat de kasten verbrand waren. Maar ik heb nu op de satellietbeelden kunnen zien dat dat niet het geval is en de woordvoerder van de kathedraal heeft me verzekerd dat ze in en uit de kasten vliegen.’’

Reacties

20-04-2019 15:31:42 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 970

OTindex: 2.386

Ik had het gelezen, gaaf hoor zo'n bijenvolk

20-04-2019 16:01:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.424

OTindex: 69.750

Die bijen zijn voor geen brandje vervaard.

20-04-2019 17:07:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.986

OTindex: 30.873

de honing die deze bijen leveren zal enorm in prijs stijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: