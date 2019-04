Ruzie over surfetiquette kan Californische surfer zijn vrijheid kosten

Een peddelsurfer is door een Californische jury strafbaar bevonden voor de mishandeling van een golfsurfer voor de kust bij San Diego. De twee kregen ruzie over de 'surfetiquette', de ongeschreven regels over wie voorrang heeft op een golf.



De twee recreanten raakten met elkaar in de clinch bij de Sunset Cliffs, een bekende surfspot in de Zuid-Californische stad. De ruzie liep zo hoog op dat de peddelsurfer de golfsurfer op zijn achterhoofd sloeg met zijn roeispaan.



De klap kwam hard aan. De surfer liep hersenschade op, waardoor hij dagen niet kon praten en ook blijvende spraakproblemen heeft, schrijft NBC San Diego.



De peddelsurfer zei in de rechtszaal dat hij handelde uit zelfverdediging. Hem hangt een straf van maximaal zeven jaar cel boven het hoofd. De rechter moet de straf nog bepalen.

Reacties

20-04-2019 17:04:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.986

OTindex: 30.873

nu zullen ze wel stoplichten op die golven plaatsen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: