Verdwaalde ijsbeer komt 700 kilometer verderop aan land in Rusland

Verbazing bij inwoners van een dorp op het schiereiland Kamtsjatka, ten oosten van Rusland. Daar kwam ineens een ijsbeer het land opgeklommen. Het dier had een reis van zo'n 700 kilometer gemaakt.Waarschijnlijk was de ijsbeer de verkeerde kant opgedreven op een losgeraakte ijsschots. Het beest was ernstig vermoeid en op zoek naar eten.Greenpeace vermoedt dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde: "Door klimaatverandering warmt het noordpoolgebied op, waardoor de leef- en jachtomgeving van de ijsbeer verloren gaat. Doordat ijs verdwijnt, moeten beren op zoek gaan naar een nieuwe manier om te overleven. De makkelijkste manier is om mensen op te zoeken", zegt de Russische afdeling van Greenpeace.Dorpsbewoners zorgden ervoor dat de beer zich direct thuis voelt door hem vis te voeren. Toch zal de ijsbeer niet lang blijven, want later deze week zullen reddingswerkers het dier verdoven en met een helikopter terugbrengen naar zijn natuurlijke leefomgeving.