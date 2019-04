Moeder heeft seks met vriendjes van haar dochters

Een Amerikaanse vrouw riskeert een gevangenisstraf nadat ze meermaals seks had met de twee vriendjes van haar twee dochters.



Coral Lytle moet voor de rechter verschijnen nadat ze 21 keer geslachtsgemeenschap had met de vriendjes van haar dochters. De feiten vonden plaats tussen september en oktober 2017.



De 41-jarige moeder uit Tulare in Californië zocht de minderjarige jongens van Redwood High School zelf op en gaf hen sigaren en alcohol in de hoop seks met hen te kunnen hebben. Op 5 oktober 2017 had ze zelfs drie keer op één dag seks met dezelfde minderjarige.



Eén van de jongens gaf de vrouw aan bij de politie omdat hij zich schuldig voelde tegenover haar echtgenoot toen hij hem een hand gaf. Lytle wordt beschuldigd van onwettige geslachtsgemeenschap, orale bevrediging en het contacteren van een minderjarige voor seks.



Ze riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Haar man heeft intussen de echtscheiding aangevraagd.

Reacties

20-04-2019 09:04:19 allone













Laatste edit 20-04-2019 09:04 En voelt de jongen die haar aangaf zich nu niet meer schuldig? En wat gebeurt er met die arme dochter? Alleen maar verliezers; wat bezielt die vrouw? Je verwacht van iemand van 40+ dat ze wijzer is..

20-04-2019 09:11:36 Mamsie











Dat is bij deze vrouw kennelijk ook het geval. @allone : Bij sommige mensen zit hun wijsheid ergens in de onderbroek.Dat is bij deze vrouw kennelijk ook het geval.

20-04-2019 09:55:35 stora









@allone , als er alleen maar verliezers zijn dan zal die jongen niet midden in de roos geschoten hebben

20-04-2019 12:38:43 botte bijl











dat mens had verstandiger horen te zijn vreselijk voor die dochters. die jongens zijn er mogelijk nog een tijdje trots op geweest, maar of ze dat over 10 jaar nog zijndat mens had verstandiger horen te zijn

