Geen saaie kist voor deze doden: uitvaartcentra baren lijken op alsof ze nog leven

De laatste jaren worden begrafenisondernemers in Puerto Rico en New Orleans steeds vaker gevraagd om doden te balsemen en ze in levensechte poses te p

19-04-2019 18:06:31 allone

die mensen zijn jong gestorven.

19-04-2019 18:22:10 stora

Gezellig en halverwege de avond als het rouwbezoek er is dan zeggen ze , nou wil ik liggen.

19-04-2019 18:30:24 Emmo

Quote:

Terwijl een traditionele balseming ongeveer 580 euro kost, zijn families bereid om ruim 2.300 euro te betalen voor deze speciale dienst. En ik maar denken dat het zo'n arm eiland was. En ik maar denken dat het zo'n arm eiland was.

19-04-2019 19:45:21 allone

@Emmo : je kunt er niets kopen, ergo kun je er ook geen geld uitgeven. Ik heb er 4 maanden gewoond, en alleen witte kool en Porto Ricaanse kaas kunnen eten. Okay, als je vis en vlees eet, is de keus misschien ietsje groter....

