Met deze vaginale speaker leert ongeboren baby communiceren

Er is een nieuw attribuut op de markt voor zwangere vrouwen. De Babypod is een nieuwe luidspreker in tampon-formaat die ingebracht moet worden in de vagina van een zwangere vrouw. De speaker zou baby’s helpen zich te ontwikkelen in de baarmoeder.Met de speaker kan je muziek of geluiden in de baarmoeder afspelen. De makers beweren dat dit de communicatievaardigheden van het ongeboren kind stimuleert. “Dit is het apparaat voor moeders en baby’s, waarmee je muziek kan delen en de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap al kan bevorderen”, aldus de uitvinders van het product op Twitter. Het is ook het enige product in zijn soort dat wetenschappelijk is gegarandeerd.Je betaalt zo’n 150 Amerikaanse dollar, of 133 euro voor de Babypod. De gebruiker connecteert de speaker met haar gsm en steekt de speaker in de vagina zodat de baby naar muziek kan luisteren. Het proces lijkt op dat van een tampon, want je trekt aan het koordje om de Babypod uit het geslachtsorgaan te halen. Er is ook een tweede audiopoort voor een andere koptelefoon, voor wanneer moeder en kind samen muziek willen luisteren.De Babypod kan worden gebruikt na de 16e zwangerschapsweek. Zo’n 10 tot 20 minuten, twee keer per dag. Donnica Moore, een ervaren gynaecoloog, vertelde aan Insider wel dat er potentiële problemen zijn. “We weten niet of er een geluids- of decibelniveau is dat te hoog is voor een foetus,” zei ze. “Misschien is er een reden dat ons lichaam niet uitgerust is met vaginale luidsprekers.” Babypod zelf waarschuwt ook dat het product niet voor iedereen is. Moeders met een verwijding van de baarmoederhals of vaginale infecties gebruiken het toestel beter niet.