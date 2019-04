Charlie (16) uit Nieuw-Zeeland verbreekt wereldrecord schommelen

Tiener Charlie O’Brien uit Nieuw-Zeeland heeft het wereldrecord schommelen verbroken. De jongen zat maar liefst 32 uur lang op een schommel in een speeltuintje in Gisborne, terwijl hij uit volle borst het volkslied zingt.



Om kwart over 2 's middags (lokale tijd) brak Charlie het vorige record, dat op naam van een landgenote stond. Aimee Pivott schommelde op 4 en 5 oktober 2013 in Auckland 32 uur en 3 seconden en werd met die prestatie in het Guinness Book of Records opgenomen.



Twee leerlingen van een Amerikaanse middelbare school beweren echter dat zíj officiële wereldrecordhouders zijn, aangezien ze in oktober 2015 33 uur en 10 minuten op de schommels van Andover High hebben gezeten. Die poging is echter niet officieel erkend door het Guinness Book of Records.



Charlie wil blijven schommelen tot hij de veertig uur haalt, zodat zijn record voorlopig onaantastbaar blijft.

Reacties

19-04-2019 14:28:55 Mamsie

Er zijn dames van plezier die niks anders doen dan wippen, is dat net zoiets?

19-04-2019 14:37:17 Emmo

Kunnen ze schommelen, kunnen ze wippen. @Mamsie : Het motto van de pedofielenvereniging:Kunnen ze schommelen, kunnen ze wippen.

19-04-2019 14:49:00 Mamsie

@Emmo : Ja, helaas schijnt er zo gedacht te worden door verdorven zielen...

19-04-2019 14:50:48 venzje

De jongen zat maar liefst 32 uur lang op een schommel in een speeltuintje in Gisborne, terwijl hij uit volle borst het volkslied zingt. Nog steeds? Nog steeds?

