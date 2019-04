Brandweer schiet te hulp in Hoogeveen na kwijtraken van huissleutels

Hoe kom jij je huis weer in als je de sleutels bent kwijtgeraakt? Twee Hoogeveners kregen deze week hulp vanuit een bijzondere hoek.De brandweer kwam met een hoogwerker naar hun woning aan de Mimosastraat in Hoogeveen. Via de hoogwerker kwam de brandweer in het appartement. Hierdoor konden de bewoners uiteindelijk toch hun woning in.

19-04-2019 11:33:29