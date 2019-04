De Bloemenmarkt is geen bloemenmarkt meer na vertrek laatste bloemist

De laatste bloemist op de Amsterdamse Bloemenmarkt houdt het voor gezien. Timmer's Bloemen en Planten vertrekt vanaf het plekje aan het Singel waar de zaak sinds 1943 zat. De enorme stroom aan toeristen bleek eerder een vloek dan een zegen. Zij kopen namelijk wel bloembollen, maar geen boeketten.



De wereldberoemde Flower Market is eigenlijk geen bloemenmarkt meer nu de laatste zaak die nog snijbloemen verkoopt, vertrekt. 'In principe niet nee', vertelt Michael Saarloos van Timmer's Bloemen en Planten. 'Dit is het enige stukje nog wat bloemen betreft. De rest is allemaal souvenirs, bollen et cetera.'



Al 45 jaar werkt Saarloos op deze plek. Eerst in dienst van Timmer en later als eigenaar. Maar die 'mooie' tijd is voorbij. 'Omdat de Amsterdammer het niet meer zo leuk vindt om over de markt te lopen. Vroeger was het op de zaterdagochtend tuinplantjes halen en dan even bloemen meenemen. Dat is niet meer.'



Dat de Bloemenmarkt niet meer de grandeur van weleer heeft, is al langer bekend. Eerder toonde AT5 aan dat een aantal verkopers fraudeert met de verkoop van bloembollen. Ook controleert niemand de kwaliteit van de tulpenbollen en daarnaast mag officieel maar 25 procent van het assortiment uit souvenirs bestaan.



'De gemeente doet er niets aan en die geeft gewoon toestemming waarschijnlijk. Misschien dat er iets gedaan gaat worden, nu ik weg ga.'

Ook op de Albert Cuyp lopen veel toeristen.. maar ook nog steeds veel buurtbewoners gelukkig. Ik denk dat bij de Singel te weinig 'buurtbewoners' zijn.. daar zijn toch alleen maar kantoren en winkels?

