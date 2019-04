Dit Japans treinstation heeft geen in- en uitgang

Japan heeft veel prachtige toeristische trekpleisters, maar heb je al eens van dit speciale treinstation gehoord?Het Seiryu Miharashi Eki station, wat grofweg verteld kan worden naar Heldere Stroom Uitkijk Platform, is een station dat enkel gemaakt werd zodat reizigers van het uitzicht kunnen genieten. Het treinstation, dat zich langs de Nishiki rivier in Iwakuni bevindt, heeft geen in- of uitgang. Je kan er alleen maar geraken met, vanzelfsprekend, de trein. Je kan er stoppen, afstappen en dan genieten van een prachtig uitzicht. Vervolgens stap je terug de trein op.Het station opende zijn deuren (no pun intended) in maart en blijkt een schot in de roos te zijn.