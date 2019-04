Belg vindt Nederlandse kunstschat op rommelmarkt in Brussel

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een tekening van de hand van Sir Lawrence Alma-Tadema gekocht van een jongeman uit Antwerpen, die het werk van de beroemde kunstenaar op een rommelmarkt in Brussel had gevonden.Hoeveel hij er op de markt voor heeft betaald is niet bekend, maar het Fries Museum heeft de tekening kunnen overnemen voor 1.800 euro. Het heeft haar inmiddels gerestaureerd.Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een portret van Sientje Tadema, een nicht van de kunstenaar, wat het museum volgens hoofd collecties Jos Taekema onder meer afleidt uit een stukje van een envelop dat in de lijst werd gevonden.Hoewel de Belg eerst zijn vondst wilde verkopen via een veilinghuis, besloot hij toch de tekening aan te bieden in Leeuwarden.Conservator oude kunst Marlies Stoter onderzocht het werk en herkende de hand van Alma-Tadema (1836-1912), bekend om zijn voorstellingen uit de klassieke oudheid, aan de combinatie van zeer verfijnde lijntjes en sterk aangezette potloodlijnen in de donkere partijen van de tekening.Het werk is vanaf zaterdag voor publiek te zien in het Fries Museum.