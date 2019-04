HELP! Boodschap in zand redt verdwaald stel

De familie en vrienden van Colen en Shantelle waren doodongerust. Het stel zou zondagavond thuiskomen na een tocht door een groot Australisch natuurpark. Toen dat maar niet gebeurde, werd de politie ingeschakeld. Dankzij een slim plan werden ze net op tijd ontdekt.Shantelle Johnson en haar partner Colen Nulgit kwamen met hun auto vast te zitten in de modder toen ze door het Keep River National Park reden. "We hebben geprobeerd om de auto uit te graven en spullen onder de banden te leggen, maar er gebeurde helemaal niets", vertellen ze tegen het Australische ABC.Ze hadden geen keus: ze moesten overnachten in hun auto. Maar met een akelige gedachte in hun hoofd. Het stel had namelijk eerder op de dag krokodillensporen gezien. "De auto stond vlak naast het zoute water waar zeekrokodillen in leven."Gelukkig hadden Shantelle en Colen aan hun familie doorgegeven wanneer ze terug zouden komen. Daarom konden zij alarm slaan. Dat was nodig ook, want het stel had weinig eten bij zich. "We waren allebei van streek, maar we moesten kalm blijven."En blijven nadenken. Want hoe konden ze ooit gered worden in dat enorme park? Door de aandacht te trekken van eventuele reddingswerkers, zo dacht het stel. Daarom durfden ze toch even uit de auto te stappen, een vuurtje te maken en schreven ze met meterslange letters het woord 'HELP' in het zand.En dat was de reden dat een speciale 'spotter' van de politie het stel kon vinden vanuit een helikopter. "Het had heel anders kunnen aflopen", zei Dean Andrzejaczek van de politie. Ook de spotter schreef op Facebook dat hij erg blij was met de hulpsignalen van het stel. Chris Magnay: "Blijf bij je auto, laat de mensen thuis weten waar je heen zou gaan en wanneer je terug zou komen en zorg dat het voor ons makkelijk wordt om je te vinden."Shantelle en Colen waren enorm opgelucht toen ze na 26 uur gered werden. "Toen we de redders zagen, sprongen we uit de auto en begonnen we te zwaaien. Het was overweldigend, heel emotioneel."