Vrouw vindt levend kuikentje in koelkast

Een Filipijnse vrouw heeft een levend kuikentje gevonden in haar koelkast. Abi Gonzales had eieren gekocht op een markt en in haar kapotte koelkast gestoken. Omdat het een heel warme dag was, kwam een van de eitjes uit.



De Filipijnse Abi Gonzales gebruikt de oude, kapotte koelkast als opbergplaats. Afgelopen woensdag hoorde ze er plots getsjirp uit komen, waarop ze nieuwsgierig de koelkastdeur opende. Tot haar grote verbazing was een van de eitjes uitgekomen. Ze had die pas enkele uren eerder op een markt gekocht.



He eitje kwam uit doordat het een bijzonder warme dag was. Buiten liep de temperatuur op tot maar liefst 40 graden Celcius, waardoor het ook in de koelkast zeer heet werd. Die deed dienst als broedmachine en schonk het kuikentje leven. “We kochten de eieren voor een lagere prijs dan normaal, maar de marktkramer zei ons niets over een embryo”, verklaart Abi aan HLN.



“Ik hoorde iets tsjirpen in de keuken en was zo blij toen ik het kuikentje zag. We hebben het gewassen en gaan het houden als huisdier”, vertelt de vrouw verder. Ze noemde het kuikentje ‘Pasen’, omdat het kleine wonder zo dicht bij de feestdag werd geboren.

Reacties

17-04-2019 18:41:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.381

OTindex: 69.661

Buurman, aan het ontbijt zit zijn eitje te pellen.



Hij: Schat ik denk niet dat dit een vers ei is.



Zij: Nou echt wel, gisteren gekocht hoor!



Hij: kan wel zijn maar vers is het niet.



Zij: je bent een zeur, eet nou maar gewoon op, er is niks mis mee.



Hij: moet ik het snaveltje ook opeten?

Laatste edit 17-04-2019 18:41

17-04-2019 19:32:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.611

OTindex: 69.065

@D0rus : speeltje voor de katten? hij speelt met de katten.. hij is iedereen de baas Maar hij eindigt wel in de pan....



: gekookte kip, of gebakken? speeltje voor de katten? hij speelt met de katten.. hij is iedereen de baasMaar hij eindigt wel in de pan.... @Mamsie : gekookte kip, of gebakken?

17-04-2019 21:47:24 cousinDupree

Erelid



WMRindex: 621

OTindex: 1.599

S echt haantjesgedrag Dat filmpjeecht haantjesgedrag

18-04-2019 00:23:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.381

OTindex: 69.661

Haha, koelkast wordt broedstoof!!

