Medicijnen op basis van hout

Geneesmiddelen bevatten meestal complexe organische moleculen. Die worden in meerdere stappen gemaakt op basis van basischemicaliën die op hun beurt worden afgeleid van ruwe olie. Het probleem daarbij is dat de oliereserves beperkt zijn: aan het huidige ontginningstempo zullen de bestaande olievoorraden binnen vijftig jaar uitgeput zijn. Bovendien is de op fossiele grondstoffen gebaseerde industrie een belangrijke bron van broeikasgassen.



"Ze slaagden er al in om twee belangrijke kankermedicijnen te maken vanuit de uit hout afgeleide anilines: Gefitinib en Erlotinib die gebruikt worden bij chemotherapie voor long- en andere kankers"



De onderzoeksgroep van prof. Bert Maes van de UAntwerpen ontwikkelde een alternatief proces om geneesmiddelen te produceren. Ze vertrokken daarvoor van lignineolie die uit hout kan worden gehaald via een methode ontwikkeld door de onderzoeksgroep van prof. Bert Sels van de KULeuven. De onderzoekers wisten uit lignineolie specifieke anilines te produceren. Anilines zijn een belangrijke klasse tussenproducten voor de vervaardiging van onder andere geneesmiddelen, landbouwchemicaliën, kleurstoffen en polymeren. Ze slaagden er zo al in om twee belangrijke kankermedicijnen te maken vanuit de uit hout afgeleide anilines: Gefitinib en Erlotinib die gebruikt worden bij chemotherapie voor long- en andere kankers.



Slagen de onderzoekers van de KULeuven erin om lignineolie op grote schaal uit hout te produceren, dan kan voor de productie van deze geneesmiddelen alvast een verschuiving gebeuren van fossiele naar hernieuwbare koolstofbronnen. Ook andere belangrijke producten zullen op termijn uit hout kunnen bekomen worden.

Reacties

17-04-2019 17:23:25 Mamsie

Voor patiënten met obesitas is het uitermate geschikt. Gewoon op een houtje bijten.

17-04-2019 17:24:35 BatFish

De laatste zin van de eerste alinea is uiteraard nogal belachelijk. De hoeveelheid olie die wordt verbrand plus wat er in plastic wordt verwerkt is zoveel miljarden malen groter dan wat er in medicijnen wordt verwerkt, dat het gebruik van olie voor medicijnen daarom zou worden aangemerkt als een significante bijdrage aan broeikasgasprobleem. De olie die hiervoor nodig is, is zo minuscuul dat zelfs op het moment dat de voorraad nijpend wordt voor brandstof of plasticfabricage, de medicijn productie nog heel lang kan door gaan. Wel prima natuurlijk als een deel van de componenten voor mediactie makkelijker uit hout te synthetiseren zijn dan uit plastic. Maar als bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem is het nul.

17-04-2019 17:46:13 tonktwee

Laatste edit 17-04-2019 17:47 @BatFish : Je weet toch dat tegenwoordig alles gekoppeld wordt aan broeikaseffect. Terecht of niet, het scoort bij de niet nadenkende kuddedieren.

17-04-2019 21:12:39 Emmo

Ik genees al veel langer een verscheidenheid aan kwalen met een eind hout

17-04-2019 23:19:33 cousinDupree

Voor patiënten met obesitas is het uitermate geschikt. Gewoon op een houtje bijten. QuoteVoor patiënten met obesitas is het uitermate geschikt. Gewoon op een houtje bijten.





17-04-2019 23:22:13 cousinDupree

Ze vertrokken daarvoor van lignineolie die uit hout kan worden gehaald via een methode ontwikkeld door de onderzoeksgroep van prof. Bert Sels van de KULeuven.



En waar arriveerden ze? En waar arriveerden ze?

18-04-2019 00:10:21 botte bijl

is dat vergelijkbaar met een schop onder de kont is dat vergelijkbaar met een schop onder de kont

