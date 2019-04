Elektroshock laat je brein groeien

200 volt schiet door je hersenen en je lichaam verkrampt.



Elektroshocktherapie klinkt als een gruwelijke marteling, maar in feite worden depressieve mensen met zelfmoordneigingen al sinds 1938 succesvol behandeld met de omstreden methode.



Het is echter pas sinds kort bekend waarom de zware stroomstoten werken: de elektroshocks zorgen ervoor dat belangrijke hersengebieden gaan groeien.



De hersenen van mensen met een depressie wijken vaak op twee plekken af: de hippocampus en de amygdala. De hippocampus is cruciaal voor het geheugen en regelt samen met de amygdala tot op zekere hoogte je emoties.



Bij depressieve mensen werken deze hersengebieden niet goed samen, en uit recent onderzoek blijkt dat zowel de hippocampus als de amygdala kleiner is bij mensen die lijden aan langdurige, terugkerende depressies.



Een onderzoeksteam van de universiteit van Kopenhagen toonde aan dat deze twee gebieden op miraculeuze wijze gaan groeien door de stroomstoten.



De resultaten zijn baanbrekend, omdat hersenonderzoekers lang hebben gedacht dat het onmogelijk was om de hersencellen van volwassenen te laten groeien. En omdat het idee bestond dat elektroshocks de hersenen juist beschadigden.

Reacties

17-04-2019 15:50:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.376

OTindex: 69.628

Ook toevallig, ik zit nét te lezen in een boek waarin iemand dit ondergaat. En er ook van opknapt.

