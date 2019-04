Man raakt gewond bij schoonmaken ontstekingsmechanisme van een granaat

Een 42-jarige man is maandagmiddag gewond geraakt in zijn woning aan de Lijnbaansgracht. De man was een onderdeel van een granaat aan het schoonmaken, wat toen ontplofte.



De man zou het mechanisme uit 'hobbymotieven' in het buitenland hebben aangeschaft. Er zou hem verzekerd zijn dat het mechanisme veilig was, maar dat bleek niet zo te zijn.



Toen de man het mechanisme vanmiddag ging schoonmaken, kwam het tot een kleine ontploffing. Bij de ontploffing raakte de man gewond door rondvliegende granaatscherven.



De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was toen nog wel aanspreekbaar. Op het moment van de ontploffing was er nog iemand aanwezig in het huis, maar die bleef ongedeerd.



Hobby

Bij het onderzoek van de politie werden later op de dag lege hulzen van granaten gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het daarentegen niet om gevaarlijk materieel.



De politie ziet op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er hier meer aan de hand was dan alleen een uit de hand gelopen hobby, maar doet desondanks onderzoek naar de gebeurtenis.

