Geredde zwaan Otje van Amsterdams Borneo-eiland heeft eigen boek en cd

In het water bij hun woonboot vonden Mariska en Arthur Heuwekemeijer afgelopen zomer een verstoten zwaan. Hij mocht bij hen wonen en is inmiddels een bekendheid geworden op Borneo-eiland. Manon Gerardine schreef een boek over het avontuur en gisteren werd de muziek, die bij het boek hoort, gepresenteerd.



Café De Oceaan trok gistermiddag tientallen buurtbewoners voor de presentatie van de nieuwe cd. De cd hoort bij het kinderboek Otje, het zwaantje van Borneo-eiland van Manon Gerardine. Zij woont in de buurt en was gefascineerd door het verhaal van Otje.



Muziekliefhebber

'Adoptievader' Arthur Heuwekemeijer speelt saxofoon en verzorgde de muziek voor de cd. Hij merkte al snel dat Otje een muziekliefhebber is. 'Dan stak 'ie z'n kop naar binnen en dan ging 'ie zich met de muziek bemoeien.'



Voordat Otje 'uit huis gaat' moet hij nog een tijdje op de woonboot blijven, omdat hij gewond is geraakt nadat zijn biologische vader hem heeft aangevallen. Gerardine hoopt dat hij snel herstelt: 'Otje moet gewoon een heel leuk leven krijgen, wat mij betreft. Dat vind ik het allerbelangrijkste.'

Reacties

Ik heb wel eens gehoord en misschien is dat een fabeltje, dat er altijd een oneven aantal kinderen zijn in een zwanen familie. Bij een even aantal wordt er 1 kind doodgemaakt.

En ik heb ook altijd oneven aantallen zien zwemmen.

Een ouder voorop en een ouder achteraan en daartussen een oneven aantal.

