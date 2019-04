Hilariteit om misplaatst verkiezingsbord van Joke Schauvliege

Het gaat ex-minister Joke Schauvliege (CD&V) niet voor de wind. In februari moest ze aftreden als minister van Natuur, Landbouw en Omgeving omdat ze de klimaatprotesten omschreef als een ‘georganiseerd complot’. Nu de eerste affiches voor de verkiezingen in mei in het straatbeeld verschijnen, ziet Schauvliege door het bos de bomen niet meer.Enkele oplettende voorbijgangers in Eeklo konden hun lach niet onderdrukken. Daar prijkte immers een verkiezingsaffiche met Schauvliege voor een stapel gevelde bomen. Schauvliege kreeg als minister kritiek omdat ze te veel bos zou hebben laten verdwijnen, dus de affiche was wel erg ongelukkig geplaatst.De onfortuinlijke combinatie zorgde voor heel wat hilariteit op Twitter. Ook Theo Francken postte de foto.Het bord is ondertussen verwijderd. “Het was daar gezet vooraleer die bomen er lagen”, zegt Schauvliege. “Iemand had ons verwittigd dat de combinatie een vreemde indruk creëerde.”