Ongeboren identieke tweeling al vechtend gespot op echo

Dat kinderen al wel eens een robbertje vechten, is niets ongewoons. Maar dat ze dat doen terwijl ze nog in de buik van hun mama zitten, is al net iets straffer.Een Chinees koppel schrok zich een hoedje toen ze in de vierde maand van de zwangerschap een echo lieten maken van hun identieke tweeling. Daarop zagen ze hoe hun ongeboren dochtertjes een bokswedstrijdje hielden.Volgens hun vader Mr. Tao was het niet de eerste keer dat de tweeling emoties toonden. Zo zag hij hen elkaar ook al eens innig omhelzen op een echo. “We waren enorm aangedaan. De baby’s waren zo klein en ze wisten al hoe ze voor elkaar moesten zorgen. Ik denk dat ze erg goed met elkaar overeenkomen als ze opgroeien”, vertelde hij aan China Daily.De identieke tweeling is een monochoriale monoamniotische tweeling. Dat betekent dat de twee baby’s zich samen in één vruchtzak bevinden en dezelfde placenta delen. Dergelijke tweeling komt slechts één keer voor in 50.000 zwangerschappen.De kindjes zijn intussen gezond en wel geboren met een keizersnede. Ze heten Strawberry en Cherry, omdat hun moeder heel wat fruit at tijdens de zwangerschap.