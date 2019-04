Slaaponderzoeker van Rijksuniversiteit Groningen: 'Engelse tijd is voor Nederland beste tijd'

Nederland moet uiterlijk over een jaar een beslissing nemen over een permanente zomer- of wintertijd. Slaaponderzoeker Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een alternatief: de Engelse tijd.



Volgens Gordijn is dat de beste tijd voor onze biologische klok. ,,Op dit moment zit Nederland in de Midden-Europese tijdzone, die is afgesteld op Berlijn. En in de zomertijd zitten we zelfs in die van Oost-Europese landen als Litouwen en Oekraïne. Maar als we kijken naar de stand van de zon, dan hoort Nederland eigenlijk thuis bij de West-Europese tijdzone, Greenwich Mean Time.’’



Europa wil af van de halfjaarlijkse wisseling tussen zomer- en wintertijd. Landen mogen zelf kiezen welke tijd ze willen invoeren. Maar voor Nederland zit de keuze voor de Engelse tijd daar niet bij. Gordijn: ,,Europa wil dat de lidstaten een keuze maken tussen de huidige zomer- of wintertijd. Maar ik denk dat het heel relevant is om te onderzoeken of overstappen op de Engelse tijd mogelijk is, omdat het veel beter is voor onze gezondheid. Er is alleen nog nooit over nagedacht.’’



Met de invoering van de Britse tijd zou in de winter de zon al om half vier ’s middags ondergaan, waardoor het even na vieren donker is. Volgens Gordijn is dat geen probleem. ,,Als we de Engelse tijdzone aanhouden is dat gezonder. Door optimaal ochtendlicht, kan de biologische klok resetten en krijgen we ’s zomers minder avondlicht, wat een goede nachtrust stimuleert. De dag is beter in balans.’’



Volgens Gordijn zou de Nederlandse overheid de keuze voor de Engelse tijd dan ook serieus moeten nemen en de haalbaarheid moeten onderzoeken. ,,Als de Engelse tijd toch onhaalbaar blijkt, dan is de huidige wintertijd een goede tweede.’’ Zolang Nederland maar niet kiest voor een permanente zomertijd. „Dan kun je nog beter elk halfjaar de klok verzetten.’’

Reacties

16-04-2019 18:48:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.600

OTindex: 20.570

Daarvoor hoef ik geen slaaponderzoeker te zijn. Een simpele blik op de wereldkaart, en een beetje kennis van astronomie doen wonderen.

16-04-2019 19:07:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.593

OTindex: 69.050

het is van de gekke...



laten we voor de Brexit stemmen het is van de gekke...laten we voor de Brexit stemmen

16-04-2019 20:46:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.373

OTindex: 69.617





Iets meer brexuele voorlichting was misschien nuttig geweest. @allone : Ik denk dat ze daar in Engeland niet goed weten waar ze aan begonnen zijn met die brexit.Iets meer brexuele voorlichting was misschien nuttig geweest.

16-04-2019 21:13:24 pizzabakker

Erelid



WMRindex: 2.000

OTindex: 1.451

S Ik voorzie grote verwarring in Baarle als Nederland een andere tijd gaat hanteren dan België ...

16-04-2019 21:45:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.600

OTindex: 20.570

@pizzabakker : Is het niet zo dat ze in België altijd al achterlopen?

16-04-2019 21:55:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.593

OTindex: 69.050





: eh.. als wij de engelse tijd gaan hanteren, lopen ze in België voor, toch?! @Mamsie : hihi, ja, blijkbaar zijn ze daar aan de andere kant van de zee nogal preuts: niemand heeft goede brexuele voorlichting gehad @Emmo : eh.. als wij de engelse tijd gaan hanteren, lopen ze in België voor, toch?!

