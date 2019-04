Zoon vindt zijn 26 jaar geleden vermoorde moeder

Onlangs begon in Jacksonville (Florida) een bijzonder proces. Op 6 januari 1993 verdween de 23-jarige Bonnie Haim spoorloos, maar het was bepaald geen mysterie: vanaf het begin was duidelijk dat haar man Michael er alles mee te maken had, maar: zonder lijk geen moord. Was het idee. Dat hij alsnog moet boeten, dankt hij aan zijn zoon Aaron, die toen drie jaar was,



Michael Haim had Bonnie nooit als vermist opgegeven. Toen ze niet op haar werk verscheen vond de politie haar auto op een parkeerplaats op het vliegveld en haar portemonnee met 1.250 dollar, creditcards en medicijnen in een afvalcontainer in de buurt.



Michael vertelde de politie dat hij de nacht voordat ze verdween met zijn vrouw had gevochten en dat ze het huis rond 23.00 uur alleen had verlaten. Hij had zijn moeder Carol gevraagd om op hun zoontje te letten terwijl hij Bonnie ging zoeken.



Hoeveel zijn de herinneringen van een jongetje van 3,5 jaar waard? Aaron vertelde dat hij zijn moeder bloedend op de vloer had zien liggen dat ‘papa mammie heeft neergeschoten’. Hij groeide niet bij zijn vader op, maar werd geadopteerd door een andere familie. Hij heet nu Aaron Fasier. In 2014 kocht hij het huis waar hij was geboren en tot de verdwijning van zijn moeder had gewoond. Hij is in de tuin gaan graven en jawel…



De schedel werd geïdentificeerd als die van Bonnie en een .22-kaliber kogel matchte met een geweer van Michael Haim. Die werd aangehouden. Michael weigert vragen te beantwoorden.



Interessanter: hoe kan het dat het lichaam destijds niet is gevonden? En lukt het om Michael alsnog veroordeeld te krijgen?

16-04-2019 19:36:54 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 6.171

OTindex: 147

T S Quote:

Interessanter: hoe kan het dat het lichaam destijds niet is gevonden? En lukt het om Michael alsnog veroordeeld te krijgen?



Gaan journalisten nu over van het schrijven van een verslag naar het schrijven van een roman?

16-04-2019 19:49:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.593

OTindex: 69.050

@HHWB : Het antwoord is "ja, hij werd alsnog veroordeeld": Michael Haim, who took the stand to deny killing his wife and burying her body in their backyard in 1993, was found guilty by a Florida jury Friday of second-degree murder. link

16-04-2019 20:03:34 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 6.171

OTindex: 147

T S @allone : Doelde eerder op hoe de journalist de vraag stelde.... Maar bedankt voor de info!

16-04-2019 22:01:52 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.727

OTindex: 89

Allone, should be first degree FFS

