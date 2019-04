Agenten die uitrukken voor luide dief staan oog in oog met… stofzuiger

In de Amerikaanse staat Oregon moest een politiepatrouillie uitrukken voor een inbraak. Maar toen de agenten aankwamen werden ze niet geconfronteerd met een persoon maar met een robotstofzuiger.



Een house sitter belde 911 nadat hij vermoedde dat er iemand zich in de badkamer bevond. Daarop kwam de politie ter plaatse die de dief aanmaande om naar buiten te komen. Maar de agenten kregen geen antwoord.



Vervolgens trapten de agenten, met hun wapen in de hand, de deur van de badkamer open, waarop ze tot hun grote verbazing de Roomba aantroffen. Sgt. Danny Dipietro zei aan de lokale krant The Oregonian dat het de eerste keer was in zijn 13-jarige carrière dat hij een “Roomba dief” aantrof. “We lachen er nog steeds hartelijk om op het bureau.”

De deur van de badkamer opentrappen? Als er niemand was, waarom was dan de deur op slot? Anders hadden ze de deur toch gewoon open kunnen doen?

