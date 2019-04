Paaseitjes bestaan nu ook in de vorm van… een vagina

Met het paasfeest voor de deur liggen de winkelrekken vol chocolade paaseitjes. Maar er is ook een nieuwe soort paasei op de markt. De zogenaamde vaginapaaseitjes kan je online kopen en opsturen naar wie je maar wil.De paaseitjes van Fudgeina zien eruit als een vagina en komen in verschillende kleuren en smaken. De populairste variant is eigenlijk geen paasei, maar fudge, dat is snoep gemaakt van boter, suiker en melk of room. Desondanks heeft het snoepje wel de vorm van een paasei – en een vagina. Er zijn natuurlijk ook echte chocolade vaginapaaseitjes voor wie niet van het snoepje houdt, maar wel van vagina’s.“Ik ben ermee begonnen omdat je bijna alles via het internet kan versturen, dus waarom geen vagina’s? Of vulva’s, als we anatomisch correct zijn”, vertelt de Britse uitvinder Matthew Garbutt aan LADbible. “Bovendien is het ontvangen van het pakketje een what the fuck-moment, wat heel grappig is.” De eitjes kosten omgerekend zo’n 14 euro per zakje en kunnen wereldwijd anoniem besteld worden. Ze zijn trouwens ook veganistisch. “Er zit geen vlees in de vagina-eitjes, tenzij je het er zelf in stopt”, grapt Garbutt.