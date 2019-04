Knor, knor: Automobilist moet stoppen voor overstekend varken in Haarlem

HAARLEM - Als je aan overstekend wild denkt, is het eerste dat ter gedachte komt een ree of een gans. In Haarlem stak er zondag een heel ander soort wild gevaarte over. Automobiliste Violette Hosselet moest vol op de remmen voor een varken.Hosselet uit Haarlem geloofde haar ogen niet toen ze ineens iets roze in de verte zag staan in de Slachthuisbuurt. "Hij stond er heel rustig, half op de weg. Toen ik kwam aanrijden moest ik even stoppen, want hij nam er flink de tijd voor. Het leek erop alsof het beest dit dagelijks doet, want hij ging even rustig aan een stilstaande auto snuffelen", aldus Hosselet tegen NH Nieuws.Het komt inderdaad vaker voor dat er in de buurt varkens oversteken, valt er te lezen op de facebookpagina 'je bent Haarlemmer als'. Volgens verschillende bewoners wonen er in de buurt twee varkens genaamd Bacon en Spekkie. "Ja, die had ik laatst ook voor m'n auto", is de reactie van een vrouw. "Hey, dat is Bacon! En zijn vriendje heet Spekkie. Ze zijn zo grappig", is de reactie van een ander.Vermoedelijk horen de dieren bij een huis in de buurt. Op Facebook is het varken sinds zondag al uitgegroeid tot een nieuw fenomeen: de post heeft al bijna 500 likes gekregen. "Wanneer kan ik ze knuffelen?", is de vraag van een nieuwe fan.