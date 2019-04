Dikste jongen van de wereld is ruim 100 kilo afgevallen

Een normaal leven leiden was ondenkbaar voor Arya Permana. De jongen uit Indonesië woog op 10-jarige leeftijd bijna 200 kilo en werd vanaf toen de 'dikste jongen van de wereld' genoemd. Er moest heel snel iets gebeuren, anders zou Arya het niet overleven.Bij de geboorte was er niets aan de hand met Arya. De jongen woog 3,8 kilogram en was kerngezond. Zijn grote eetlust was juist een teken van een goede gezondheid, dachten zijn ouders. "We hebben hem te veel verwend, maar als ouder hou je nou eenmaal van je kind", vertelt de vader van Arya nu.Toen Arya vijf jaar oud was, begon hij te groeien en te groeien. Het hoogtepunt was drie jaar geleden, toen Arya tien jaar oud was. Hij woog toen precies 192 kilo. Vooral snoep, frisdrank en kant-en-klare noodles deden hem de das om.Hij kon niet meer naar school, niet meer met zijn vrienden spelen, daar was hij gewoonweg te moe voor. Een dokter bood eindelijk uitkomst en opperde een maagverkleining samen met een streng dieet.Het werkte zo goed, dat Arya ook weer kon sporten. Na heel veel potjes badminton is de jongen nu ruim honderd kilo afgevallen. Eindelijk voelt hij zich weer net als zijn leeftijdgenootjes. Behalve als zijn shirt uitgaat, want Arya heeft nog veel overtollig vel. "De dokter heeft een operatie aangeboden om de huid strakker te trekken. Dan kan ik mijn droom achterna: een voetballer worden."