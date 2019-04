Britse komiek krijgt hartaanval tijdens show en sterft op de planken

De Britse komiek Ian Cognito, een eigenwijze maar graag geziene grappenmaker, is onverwachts overleden tijdens een optreden in de Lone Wolf Comedy Club in Bicester (Oxfordshire). Toen Cognito een beroerte kreeg op de planken werden de nooddiensten in allerijl opgeroepen, maar zij konden enkel zijn overlijden vaststellen. De komiek nam volgens de Britse media al geruime tijd medicatie voor hartproblemen. Of die iets te maken hebben met zijn overlijden, wordt op dit moment nog onderzocht.

Cognito stond vooral bekend als een controversiële en politiek incorrecte komiek. Hij liet zich vaak volledig gaan op het podium, waarbij ook zijn eigen publiek in de zaal niet gespaard bleef. Ook zij kregen geregeld heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd, maar net die aanpak maakte hem zo populair. In 1999 won hij de ‘Time Out Stand Up Comedy Performance Award’ voor zijn talent. In 2013 verscheen zijn biografie genaamd ‘Het beste boek over comedy dat ik ooit heb geschreven’.



Toch kreeg hij ook af te rekenen met tegenspoed: hij was 18 maanden geleden afgekickt van zijn drankverslaving, maar was nog steeds in behandeling. Intussen lopen via Twitter allerlei reacties op zijn overlijden binnen. Veel fans en collega’s prijzen zijn brutale stijl, en laten weten dat de komiek zal gemist worden.



Het is overigens niet de eerste keer dat een komiek het leven laat tijdens een liveoptreden: ook de destijds erg populaire komiek Tommy Cooper overleed in 1984 op 63-jarige leeftijd aan een hartinfarct op de planken. De show werd rechtstreeks uitgezonden. Midden op het podium zakte hij voor het oog van duizenden kijkers in elkaar en viel via de gordijnen achterover de coulissen in. Het publiek dacht aanvankelijk dat dit alles bij de show hoorde en lachte nog enige tijd door.

Reacties

15-04-2019 16:16:58 De Paus

S Het laatste optreden van Tommy Cooper.

Hij ruste in vrede. Uit de aarde zijn wij genomen en in de aarde zullen wij terugkeren. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. Hij ruste in vrede. Uit de aarde zijn wij genomen en in de aarde zullen wij terugkeren. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof.

15-04-2019 17:10:22 Mamsie

Heeft voor een komiek als Cooper toch ergens iets moois. Zelfs voor zijn sterven krijgt hij nog applaus.

Het lijkt me geen verkeerde manier voor het einde.



Laatste edit 15-04-2019 17:10

15-04-2019 17:11:34 allone

Tja, we gaan allemaal een keertje



Laatste edit 15-04-2019 17:11 60 jaar geworden, niet echt jong, maar ook niet echt oud.Tja, we gaan allemaal een keertje

