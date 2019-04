Dieren krijgen recht op privacy in België

Een gezellig dagje naar de dierentuin gaat er mogelijk heel anders uitzien. Kinderen die met bonzend hart wachten op de grappige apen, moeten het voortaan misschien doen met lege hokken. De privacy van dieren komt voorop te staan.



In België is nieuwe wetgeving die bepaalt dat dieren net als mensen recht hebben op privacy, en priemende ogen van bezoekers moeten kunnen ontwijken. In eerste instantie gaat het om apen, maar ook andere zoogdieren achter tralies, glas en grachten moeten zich op termijn kunnen verstoppen.

Reacties

15-04-2019 17:15:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.362

OTindex: 69.604

Gaan de giraffen dan ook verstoppertje spelen?

Lijkt me lastig !

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: