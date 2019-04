Ouders uit Sierra Leone noemen dochter Amersfoort uit dankbaarheid voor opvang

Dauda en Kiaduta gaven hun dochter de naam Amersfoort, uit dankbaarheid voor de stad. In Amersfoort werd het gezin uit Sierra Leone opgevangen en het is de stad waar ze, na zes zoons, eindelijk een dochter kregen. "Ze is een geschenk van God."Haja Memhawa Amersfoort heet het meisje volledig, maar ze noemen haar 'Lady Amersfoort', vertelt een trotse Dauda. "We zijn zo dankbaar."Dauda en zijn vrouw hadden altijd in hun hoofd dat ze vier kinderen wilden: twee jongens en twee meisjes. Maar dat liep anders. Ze kregen jarenlang alleen maar jongens."In ons geloof is het zo dat na het overlijden het lichaam wordt gewassen", zegt Dauda. "Bij vrouwen mogen de dochters daarbij zijn en bij mannen de zonen. Mijn vrouw zei: voor jou is alles geregeld, maar ik heb niemand."In Amersfoort kwam daar op 15 maart verandering in. "Dit is de stad waar wij door God gezegend werden een dochter te krijgen", zegt Dauda. "Het allermooiste geschenk ooit."Maar dat is niet de enige reden voor de vernoeming. Het gezin, dat op veel plekken in de wereld heeft gewoond, voelde zich in Amersfoort het welkomst. "Amersfoort is gastvrij en beschaafd", vindt Dauda. "We zijn hier erg goed opgevangen. Het is de beste stad van heel Nederland."In 2002 kwam Dauda, vanwege het door een burgeroorlog verscheurde Sierra Leone, in eerste instantie in zijn eentje naar Nederland. Pas jaren later, in 2006, kreeg hij een verblijfsvergunning. "Toen ik het goede nieuws van mijn advocaat hoorde, viel ik van mijn fiets. Het nieuws was te groot voor mijn hoofd."Voor de kersverse ouders was het, na alles wat de stad voor ze had gedaan, zonneklaar dat hun dochter Amersfoort zou heten. Maar toen Dauda na de geboorte op 15 maart naar de gemeente ging om zijn dochter aan te geven, kreeg hij het wel even benauwd. De ambtenaar van de burgerlijke stand ging niet direct akkoord met de naam."Ik schrok erg, want ik had het niet verwacht", zegt Dauda. "De ambtenaar vroeg: 'waarom wil je deze naam? Hij klinkt raar.' Ik gaf mijn intenties door en vervolgens moest ze overleggen met haar baas. Ik was triest, ik dacht: mijn mooiste naam mag niet. Na 25 minuten kwam ze terug met een glimlach."Dauda kreeg uiteindelijk toestemming zijn dochter Amersfoort te noemen, maar wel op één voorwaarde: dat hij nooit naar het gemeentehuis zou terugkomen om de naam te veranderen. "Ik was opgelucht", zegt Dauda. "Ik zei: is dat alles? Waarom zou ik ooit de mooiste naam willen veranderen? Ze blijft Amersfoort heten tot aan haar dood."