Vrouw wordt zwanger na Tinderdates, weet niet wie de vader is

Een 36-jarige Britse vrouw die koste wat het kost zwanger wou worden en daarvoor Tinder inschakelde, zit nu met een wel heel vervelend probleem. Er zijn namelijk twee mannen die de vader kunnen zijn.



De vrouw is onlangs bevallen van een zoontje, maar weet dus niet wie de biologische vader is van de kleine spruit. Er zijn naar eigen zeggen twee kandidaten, die ze beide op Tinder had leren kennen.



Na een lange afgesprongen relatie was de dame in kwestie op haar 36e vastberaden de ware aan de haak te slaan en een nest te bouwen.



Na een tijdje op Tinder te praten met een zekere Jeff, besloten ze af te spreken. Het werd naar eigen zeggen een briljante date. Meer dan een nachtkusje zat er die avond evenwel niet in.



Dagen gingen voorbij, en Jeff liet nog steeds niets van zich weten, waarop ze besloot opnieuw aan het swipen te slaan. Niet veel later leerde ze Darryl kennen, een date volgde al snel. Die verliep gesmeerd en beloofde veel goeds.



De dag nadien hoorde ze opeens terug van Jeff, die zich excuseerde voor de radiostilte en verklaarde dat het te wijten was aan een druk werkschema.



Onzeker welke boy ze het leukst vond, besloot de dame om beide mannen te blijven daten. Seks was daarbij inclusief. Na een tijdje besloot ze om ze aan dé grote test te wagen door te vragen of ze een gezinnetje wilden stichten. Helaas voor haar waren zowel Jeff als Darryl niet echt happig.



Kapot van verdriet brak ze met beide mannen, en besloot ze Tinder te verwijderen en een pauze in te lassen in de zoektocht naar haar droomvent. Een maand later was ze echter verrast toen ze van de dokter te horen kreeg dat ze in verwachting is.



Ze besloot om noch Jeff noch Darryl in te lichten. Haar familie vertelde ze dat ze een spermadonor had gebruikt. Acht maanden later werd Joshua geboren. “Ik ben de gelukkigste persoon op Aarde”, klonk het na de bevalling.

Reacties

15-04-2019 13:20:28 allone









Als het sowieso niemand interesseert is wie de vader is, dan is er toch geen probleem. Maar indien nodig, zal een DNA-test zo het antwoord geven. Misschien wil haar zoon het wel ooit weten.

15-04-2019 13:59:00 MIADIA









S Als je voor je familie het wil stilhouden dat je niet weet wie de vader is, de vaders zelf aangaven niet als donor gebruikt te willen worden, waarom zet je het dan in de krant?

15-04-2019 14:01:04 Mamsie











Voor het kind ligt het toch wat genuanceerder, die zal later toch wel wat willen weten. @allone : Precies! Dat het háár niet uitmaakt is haar zaak.Voor het kind ligt het toch wat genuanceerder, die zal later toch wel wat willen weten.

15-04-2019 14:15:29 Haroldje









S Wat dacht ze nou zelf? Dat de mannen na een paar dates wel een gezinnetje wilde stichten?? Beetje naïef niet?

Dat je het dan onveilig doet is ook niet handig van de (jonge) heren.

15-04-2019 14:17:28 botte bijl













even serieus. voor het kind is het natuurlijk wel belangrijk om te weten van wie het afstamt kan het niet gewoon van mijnheer Tinder zelluf komen, zoals zij in de weer waseven serieus. voor het kind is het natuurlijk wel belangrijk om te weten van wie het afstamt

15-04-2019 14:19:37 Emmo









@botte bijl :

even serieus. Quoteeven serieus. Ja, hoor's. Aan zere neuzen doen we hier niet, hoor!

15-04-2019 14:23:30 botte bijl









dan niet

