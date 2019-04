Vrouw snijdt in één keer alle groentjes voor een jaar

Een Australische moeder heeft in één keer alle groentjes gesneden die ze nodig heeft voor een heel jaar, zodat ze ’s avonds meer tijd heeft. Op Facebook toonde ze haar overvolle diepvriezer als resultaat.



De vrouw, die ooit als kok werkte, kocht volgens The Sun voor 52 euro aan groenten op een groothandelsmarkt. Haar vriezer is gevuld met 65 kilo aan groenten in zip-lock-zakken. Haar voorraad bevat 20 kg aardappelen, 15 kg wortelen, 15 kg zoete aardappelen en 10 kg tomaten, evenals courgettes en pompoenen. Ze zegt dat ze die de komende maanden allemaal zal gebruiken.



“Het voelt alsof ik groenten snij voor een heel jaar. Ik doe het op voorhand zodat ik niet elke avond tijd verspil met groenten snijden, want m’n man en ik werken allebei. Daarnaast studeer ik nog aan de universiteit en hebben m’n kinderen naschoolse activiteiten”, vertelt de moeder van twee aan The Sun.



Ze vermeldde in haar Facebook-bericht dat de groenten niet voorgekookt zijn. ’s Avonds haalt ze het nodige uit de vriezer zodat ze ontdooit zijn voor de volgende dag. Ze voegde eraan toe dat zolang de uien strak dichtgeritst zijn, er ook geen ongewenste geuren in de vriezer zullen zijn. Vele andere moeders waren onder de indruk en reageerde op het Facebook-bericht: “Wauw, dat noem ik nu eens georganiseerd”, zei er eentje.

15-04-2019 11:22:34 GMVersluis

En nu maar hopen dat de stroom niet uitvalt.

15-04-2019 11:25:11 Emmo

@GMVersluis : Het zou me niets verwonderen als ze een generatorset had, voor het geval dat.

15-04-2019 13:07:52 HoLaHu

Aardappelen rauw invriezen? Kan me niet voorstellen dat dat lekker ( of goed) is. En ik vries verschillende groenten ook rauw in, maar die gaan meteen vanuit de vriezer in het kokende water. Anders krijg je dus echt een kledderzooi...

15-04-2019 13:48:11 Emmo

@HoLaHu : Ik doe het op advies van mijn kookboek andersom: Eerst de kook erover (blancheren) en dan invriezen. Bij klaarmaken hoef je dan alleen maar op te warmen.

15-04-2019 14:14:45 botte bijl

@Emmo :

zo heb ik het dus ook geleerd

vind wel dat ze weinig verschillende soorten neemt

