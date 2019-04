15-04-2019 11:16:29

Ja, dat zit toch iets anders in elkaar. Hij was na een verkeersongeluk ook echt invalide geworden. Maar na zijn bezoek aan mijis hij plotseling op wonderbaarlijke wijze genezen. Ach, je bent nu eenmaal Paus of je bent het niet. Alleen toen hij opeens genezen was door mijn aanraking, had hij geen zin om weer te gaan werken. Daarom deed hij er alles aan om net te doen alsof hij nog steeds invalide was. Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Je kunt als Pauszijnde de mensen dan wel door handoplegging genezen, maar dan stopt gelijk hun invaliditeitsuitkering.En de mensen zijn inmiddels zo gewend aan hun leventje als invalide, dat ze liever maar niet laten merken dat ze genezen zijn. Zo zit dat dus.