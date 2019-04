Man deelt frustraties over getrouwd zijn met bekende Instagramster

Een anonieme man heeft zijn hart gelucht over zijn leven met een Instagramster. Hij is ten einde raad omdat ze voortdurend bezig is met haar smartphone.



De man doet zijn relaas op Reddit. Hij schrijft dat hij zijn vrouw graag ziet, maar dat ze bijna niet meer omziet naar hem omdat ze als een workaholic met Instagram bezig is. “Ik hou van mijn vrouw. Daarom ben ik ook met haar getrouwd. Ze is geweldig. Maar niemand is perfect, en mijn frustratie bij haar is haar obsessie met Instagram. Vorig jaar is ze begonnen met fitnessoefeningen te delen op Instagram. Ze heeft intussen enorm veel volgers. Maar de energie die ze daarin steekt, vreet haar op”, klinkt het.



Hij vertelt hoe ze elke dag na haar werk voortdurend op Instagram zit, en als ze niet met haar telefoon bezig is, vraagt ze aan hem om foto’s van haar te maken voor Instagram. “Ze is continu bezig met vragen te beantwoorden of haar fitnessoefeningen in haar Insta Stories te zetten. Als ik haar dan eens vraag om de tafel te dekken terwijl ik kook, knikt ze, maar doet ze het uiteindelijk toch niet. Zelfs tijdens het eten is ze bezig met haar smartphone. Onlangs lagen we in bed en zat ze weer een uur lang op Instagram. Toen ben ik uit mijn krammen geschoten. Maar als ik er iets van zeg, wordt ze boos en zegt ze dat ik haar moet steunen in de dingen die ze doet”, zucht hij.



De man kon op veel begrip rekenen van de Reddit-community. Heel wat mensen vonden dat zijn echtgenote onredelijk is. “Haar werk mag haar leven niet beheersen. Ook al is het niet haar fulltimejob, het blijft werk. Ze moet een gezond evenwicht zoeken tussen haar huwelijk en andere belangrijke dingen”, klinkt het.

15-04-2019 09:27:05 allone

Wat vindt de vrouw zelf er van? Want het doet er weinig toe wat de rest van de wereld er van vindt; het is hun relatie.. áls ze nog een relatie hebben....Misschien moet hij één van haar volgers worden, als hij nog contact met haar wil

15-04-2019 10:04:38 Mamsie

Ik denk dat deze vrouw eigenlijk nog een meisje is dat haar prioriteiten nog niet goed op een rijtje heeft.



15-04-2019 10:10:28 Emmo

@Mamsie : Wat zou er voor nodig zijn zodat zij ze weer op een rijtje heeft? Een eind hout?

15-04-2019 10:24:27 botte bijl

partner zijn van een diva is zwaar....

15-04-2019 11:54:37 venzje

Instagramster Gaat het hier nou om een ster van Instagram, of om een vrouwelijke Instagrammer?

Gaat het hier nou om een ster van Instagram, of om een vrouwelijke Instagrammer?

15-04-2019 13:01:05 HoLaHu

Wnplts: De Kempen





Laatste edit 15-04-2019 13:01 @Emmo : Een eind hout om haar mee te bewerken is misschien wat drastisch, maar een eind hout gebruiken om haar telefoon naar de gallemiezen te helpen lijkt mij een uitstekend idee.

15-04-2019 14:08:45 botte bijl

@HoLaHu :

de moderne versie van een schop onder haar kont dus de moderne versie van een schop onder haar kont dus

