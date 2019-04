Ruiken aan mannenonderbroeken op Utrecht Centraal

Ze vindt het wel een beetje raar. Ruiken aan een mannenonderbroek. Janske Huitink kijkt verrast naar de onderbroek die ze net uit een automaat op het Centraal Station in Utrecht heeft gevist. Ze vindt het wel een leuk idee van bouwmarkt Hornbach.Het doet Huitink denken aan een scene uit een serie over een vrouwengevangenis. ,,Daar sturen vrouwen hun gedragen slipjes naar hun mannen en vriendjes. Nu hebben de mannenonderbroeken een geur. Het is heel tof en erg leuk bedacht.”Een automaat met onderbroeken met verschillende tuingeuren stond vanmorgen een paar uur op het Centraal Station in Utrecht. De meeste mensen vinden het een leuke actie. Marijke Bleeker uit Amsterdam vindt de tv-reclame echt grappig. ,,Ik dacht eerst dat het een etalage was, maar het is een automaat en hij bleek te werken. De onderbroek heeft ook nog een geurtje. Deze ruikt naar hout. Ik weet niet of mijn vriend de onderbroek aantrekt voordat die gewassen is. Maar echt heel leuk bedacht.”