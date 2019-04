Britse piloot zaait paniek door foute knop in te drukken

De passagiers van een vlucht tussen Singapore en Londen hebben tijdens hun reis de schrik van hun leven gekregen. De piloot drukte enkele foute knoppen in, waardoor alle zuurstofmaskers in het vliegtuig automatisch werden geactiveerd.



Volgens getuigen was dit niet het enige incident op British Airways-vlucht BA16. Na twee uur vliegen vielen eerst de televisieschermen en de schermen in de stoelen uit. Even daarna activeerde de piloot per ongeluk het zuurstofmaskersysteem van het vliegtuig, waarbij er even paniek uitbrak onder de passagiers. "Pas na enkele minuten werd omgeroepen dat het om een technische fout ging", getuigde een van de passagiers aan de Amerikaanse media. Tijdens de vlucht werd er door de piloot geen woord meer gesproken over het incident. Het was pas een tijd na de vlucht dat de passagiers excuses ontvingen via e-mail. "We willen ons excuseren voor de onbedoelde activering van het zuurstofmaskersysteem tijdens uw vlucht naar Londen en de paniek die dit incident heeft veroorzaakt", schreef British Airways. Het is niet de eerste keer deze maand dat een piloot van British Airways een flater begaat. Onlangs landde een toestel van dezelfde maatschappij niet in Düsseldorf zoals voorzien, maar in Edinburgh.

Reacties

als BA er niet was, dan zouden we hier een boel leuks missen

Was dit een lachfilm of zo?

Met Rowan Atkinson soms?

