Zwitserland wil van noodvoorraad koffie af

15.300 ton koffie. Zo veel heeft Zwitserland opgespaard als 'noodvoorraad' voor het geval er een tekort zou ontstaan. Het land begon daarmee tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in. Maar nu heeft de regering gezegd dat de voorraad niet meer nodig is.



Is koffie, een lekker bakkie pleur, een eerste levensbehoefte? Nee, stelt de Zwitserse regering. "Het is niet essentieel voor het voortbestaan van de mens." Met die woorden kondigde de overheid deze week aan dat er een einde gaat komen aan de noodvoorraad koffie die bij verschillende bedrijven in het land ligt opgeslagen.



Eind 2022 moet de voorraad op zijn, zo schrijft de BBC.



Uit angst dat de bevolking van Zwitserland zonder koffie zou komen te zitten in tijden van oorlog, natuurrampen of epidemieën, werd de voorraad in het leven geroepen. Het land begon met opsparen tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Met de 15.3000 ton koffie die er nu is, kan de hele bevolking drie maanden lang van een lekker bakkie pleur worden voorzien.



Lekker, maar dus niet nodig, stelt de overheid. "Koffie bevat bijna geen calorieën en draagt daarom, vanuit fysiologisch perspectief, niet bij aan de gezondheid van de mens."



Het plan is nu gepresenteerd aan de bevolking, in november dit jaar wordt een definitief besluit genomen over de grote hoeveelheid voorraadkoffie. Niet iedereen is er blij mee: twaalf van de vijftien bedrijven waar de koffie wordt opgeslagen, hebben al aangegeven dat ze dit willen blijven doen.



En de Réservesuisses, de organisatie die verantwoordelijk is voor de noodvoorraad, vindt dat calorieën-tekort in koffie niet voldoende reden is om de noodkoffie af te schaffen. Koffie zou goed zijn voor de geestelijke gesteldheid van de Zwitsers, en er zouden heel veel antioxidanten in zitten.



Er wordt ook kritiek verwacht vanuit de bevolking zelf. Want: Zwitsers zijn fervente koffiedrinkers. Ze drinken 3,5 kop koffie per dag. Dat is meer dan in Nederland: wij drinken hier gemiddeld drie koppen koffie per dag, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek een paar jaar geleden.

Reacties

14-04-2019 16:13:33 BatFish

Niet iedereen is er blij mee: twaalf van de vijftien bedrijven waar de koffie wordt opgeslagen, hebben al aangegeven dat ze dit willen blijven doen. Ja, vermoedelijk worden die bedrijven door de overheid aardig betaald voor deze opslag - allicht dat ze daar niet happy mee zijn.

Maar als de Zwitsers zich in de komende tijd door die voorraad van 15.300 ton koffie heen willen werken dan zijn ze in elk geval wakker Ja, vermoedelijk worden die bedrijven door de overheid aardig betaald voor deze opslag - allicht dat ze daar niet happy mee zijn.Maar als de Zwitsers zich in de komende tijd door die voorraad van 15.300 ton koffie heen willen werken dan zijn ze in elk geval wakker

14-04-2019 16:27:47 Emmo

Ik vraag me af of diezelfde beweegredenen niet meegenomen zijn toen besloten werd die voorraad aan te leggen.

Als de aanvoer goed en stabiel is, is het hebben van grote voorraden niet per sé nodig. In hoeverre de aanvoer van koffie stabiel is, kan ik niet beoordelen. Maarre, als je van een schaars goed een ruime voorraad hebt, kan dat bijzonder profijtelijk zijn.

14-04-2019 16:39:36 stora

Ik denk dat de koffiebranders niet blij zullen zijn als dit ineens op de markt komt.



14-04-2019 17:26:38 botte bijl

als nou maar niet de pleuris uitbreekt als al die ouwe pleur op de markt komt

14-04-2019 17:38:45 Mamsie

Is koffie, een lekker bakkie pleur, een eerste levensbehoefte? Nee, stelt de Zwitserse regering



Nou, écht wel! Nou, écht wel!

