Dame (25) gaf haar job op om NAAKTE kuisvrouw te worden. Nu heeft ze 15 werknemers in dienst!

Victoria Murphy is haar naam. En de 25-jarige dame uit Edinburgh (Schotland) werkte eerst als schoonheidsspecialiste. Ook heeft ze een universitair diploma op zak.



Maar de drang om zelf iets uit de grond te stampen, was te groot. “Ik wist dat ik iets ‘leuk en pikant’ wou doen, maar ook iets dat niet té extreem was”, aldus de dame. Toen kreeg ze plots te horen hoe een bedrijf in Amerika naakte kuisvrouwen aanbood. Zo kreeg ze het idee om zelf een gelijkaardige zaak op te richten.



“We zijn geen escortbedrijf. Wat we aanbieden is leuk en flirterig. Toen ik het in het begin zelf deed, vond ik het vooral grappig en er gebeurde nooit iets ergs”, lezen we op The Sun. “Mijn werknemers moeten niets doen waar ze zich zelf niet gemakkelijk bij voelen. De klant kiest een bepaalde optie en ik zoek dan de geschikte werknemer uit.”



In totaal zijn er drie mogelijkheden: in sexy lingerie kost het zo’n 63 euro per uur. Wie liever een topless kuisvrouw wil, betaalt daar (omgerekend) een goeie 75 euro voor. En voor 86 euro per uur komt er iemand poedelnaakt de boel kuisen.



Toch ligt tijdens eventuele sollicitaties de focus niét op het sexy kantje. “Het belangrijkste is dat iemand die voor mij wil werken professionele kuiservaring heeft. Hij of zij moet een leuke persoonlijkheid hebben, met de klanten kunnen praten én zich ook naakt goed in zijn of haar vel voelen”, laat ze weten. Hoewel haar personeel hoofdzakelijk vrouwelijk is, heeft ze ook drie mannen in dienst. “Vrouwen die naar een kuisman vragen, gebeurt niet vaak. Maar we proberen op dat gebied wel uit te breiden.” Doorgaans zijn haar klanten tussen de 30 en 80 jaar oud. Vooral eenzame, oudere mannen weten de service wel te appreciëren. “De meeste klanten hebben dit nog nooit eerder gedaan en zijn verlegen. Mijn personeel praat wel wat met de klant, maar laat vooral een proper huis achter bij vertrek”, vult ze aan.

Reacties

14-04-2019 15:22:56 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.137

OTindex: 12.233

S



Hallo Dames , Naakte kuisman uit Vaticaanstad biedt zich aan. Helemaal naakt ga ik niet, ik houd mijn witte petje op, er zijn tenslotte grenzen. Quote: “Vrouwen die naar een kuisman vragen, gebeurt niet vaak. Maar we proberen op dat gebied wel uit te breiden.”Hallo Dames, Naakte kuisman uit Vaticaanstad biedt zich aan. Helemaal naakt ga ik niet, ik houd mijn witte petje op, er zijn tenslotte grenzen.

14-04-2019 17:23:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.892

OTindex: 30.862

naakte kuisvrouw, het woord alleen al

14-04-2019 17:29:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.344

OTindex: 69.552





Áls ik een vent was en zou zo'n dame aanvragen, dan zou ik er om eentje met leuke lingerie vragen.

Dat lijkt me stukken leuker dan eentje met zo'n bloot lola-borsteltje. @botte bijl : Zou dat tegelijk een kuise naaktvrouw zijn?Áls ik een vent was en zou zo'n dame aanvragen, dan zou ik er om eentje met leuke lingerie vragen.Dat lijkt me stukken leuker dan eentje met zo'n bloot lola-borsteltje.

14-04-2019 17:52:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.796

OTindex: 1.745

@Mamsie , ze maakt niet schoon met haar lola borsteltje hoor.

14-04-2019 18:10:28 Catnip

Senior lid

WMRindex: 297

OTindex: 1

Wnplts: Den Haag





https://www.youtube.com/watch?v=qIYKfo8trks



(V.a. 59:00) Ik kan me voorstellen dat er kuismannen zijn, die zelfs geld toeleggenhttps://www.youtube.com/watch?v=qIYKfo8trks(V.a. 59:00)

14-04-2019 18:26:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.541

OTindex: 20.528

@Catnip : Toch heb ik het idee dat deze acteurs betaald zijn.

