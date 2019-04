Franse wegpolitie houdt automobilisten tegen wegens voorbeeldig rijgedrag

In de Franse Ardéche hebben twee automobilisten zowat de schrik van hun leven gekregen, toen "zwaantjes" hen tegenhielden. Maar die schrik was niet terecht, verre van, zo heeft de regionale krant Le Dauphiné Libéré bericht.



De bereden politie hield een vrouwelijke en mannelijke bestuurder tegen na die meer dan een kwartier te hebben gevolgd. Niet omdat ze iets hadden mispeuterd, maar wel om felicitaties te krijgen, omdat ze blijk van voorbeeldig rijgedrag hadden gegeven. Beiden kregen woensdag ook een ontvangst op de prefectuur én een brandstoftank van vijftig euro. De wegpolitie had tussen 11 en 17 maart voorbeeldige bestuurders opgespoord om er dan twaalf te selecteren en uiteindelijk twee winnaars aan te duiden.

Reacties

14-04-2019 14:19:49 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 298

OTindex: 71

Wnplts: Medrengard

S geweldig

14-04-2019 14:24:52 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 135

OTindex: 13

Wnplts: De Kempen

Misschien werkt dit wel beter dan bekeuringen uitdelen..

14-04-2019 16:58:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.796

OTindex: 1.745

Een soort van loterij dus, waar je geen lot voor hoeft te kopen.



14-04-2019 17:22:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.892

OTindex: 30.862

evengoed is het verdacht als mensen zo voorbeeldig zijn

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: