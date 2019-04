Speciale hersencellen die gedachten lezen ontdekt

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge troffen een specifieke soort hersencel aan in het brein van makaken. De cel zorgt ervoor dat je je kunt inleven in een ander, en intenties van een ander kunt voorspellen. Soms weet je bijvoorbeeld van te voren wat voor keuze een ander gaat maken.



Zijn die cellen niet actief genoeg dan zouden weleens sociale problemen zoals bij autisme kunnen optreden. Overactieve cellen zorgen er mogelijk voor dat je te veel bezig bent met wat anderen denken, zoals bij sociale angsten, suggereren de onderzoekers in Cell.



De onderzoekers maten de hersenactiviteit van de amygdala in makaken terwijl die een leertaak uitvoerden. De amygdala speelt onder meer een belangrijke rol bij emoties. Twee makaken stonden steeds in dezelfde ruimte en moesten om beurten een keuze maken tussen twee afbeeldingen. Een van de afbeeldingen zorgde altijd voor een grotere beloning, zoals een fruitsapje. De apen konden van elkaar precies zien welke afbeeldingen ze kozen en welke beloning ze daar vervolgens voor kregen.



Toen de wetenschappers zich over de hersenactiviteit bogen viel ze iets op. De activiteit tijdens het observeren leek sterk op het zelf maken van een beslissing. Hoewel andere neuronen actief waren, kwam het patroon van activiteit flink overeen. De onderzoekers voerden de metingen daarop aan een computermodel. Zo bleek inderdaad dat er twee typen cellen in de amygdala waren: één soort bleek actief als de makaken zelf een keuze moesten maken, het andere type was actief als ze de ander een keuze zagen maken. Aan de hersenactiviteit te zien, leek het zelfs of de apen al hadden voorspeld welke keuze de ander zou maken, nog voor de ander echt had gekozen.



Meer onderzoek moet uitzoeken wat er precies aan de hand is als de cellen niet goed werken.

Reacties

14-04-2019 13:47:11 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.790

OTindex: 1.744

Dat is bij mij wel goed ontwikkeld.

Als er s'nachts iemand in mijn shop komt dan heb ik al het idee dat diegene iets komt kopen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: