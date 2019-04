Papoea-mannen laten massaal troep in hun penis spuiten voor groter lid

Veel mannen op Papoea Nieuw-Guinea zijn niet blij met de lengte van hun lid. Maar in hun streven om een grotere penis te krijgen, gaat het heel erg mis.



Ze laten vreemde vloeistoffen in hun lid spuiten, zoals kokos-, baby- of keukenolie of siliconen. De gevolgen van de behandelingen zijn vergroeiingen op de penis en soms ook op het scrotum. Veel mannen krijgen zweren, die kunnen openbarsten.



Een arts in de hoofdstad Port Moresby zegt in The Guardian dat hij in de laatste twee jaar al zeker 500 mannen heeft behandeld die misvormingen hadden als gevolg van dergelijke injecties. "En dat zijn alleen degenen die zich durven te melden voor behandeling.''



"Het kan vreselijke schade veroorzaken en in sommige gevallen betekent het dat ze geen seks meer kunnen hebben. Het is frustrerend dat ze het zichzelf aandoen."



De doktoren in het land noemen de mislukte penisvergrotingen een 'nationaal probleem'. Het gaat om mannen uit alle geledingen van de bevolking, en van alle leeftijden.



"Dit zijn mannen met prominente banen, zoals werknemers van juridische firma's. Ze komen uit heel Papoea Nieuw-Guinea, niet alleen uit Moresby", zegt een arts.



Glen Mola, een professor op de Universiteit van Papoea Nieuw-Guinea, zegt in The Guardian dat de behandelingen een hype zijn. Ze worden vooral uitgevoerd door verplegend personeel, dat er niet voor opgeleid is.



Volgens Mola zijn het overwegend mannelijke verpleegkundigen die het doen. "Het heeft niets met hun normale baan te maken. Ze verdienen er wat bij op deze manier."

Waarom moeten die dingen zo groot zijn? Hebben de vrouwen daar dan van die enorme dozen om te vullen?

Dat mensen dat zomaar doen, en geen twijfel hebben over de uitkomst

Veel mannen op Papoea Nieuw-Guinea zijn niet blij met de lengte van hun lid

Toen ik het artikel las dacht ik, ow een soort wmr.

Ik herken me niet in het verhaal, want ik ben wel blij met de lengte van mijn lid

